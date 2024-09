Ripresi i lavori della rotonda. Tre mesi di viabilità modificata

Sono ripresi lunedì i lavori per la realizzazione della rotatoria nello snodo stradale fra la via Emilia, che nel tratto urbano assume il nome di via della Repubblica, e le vie Cova e Roma, che rappresenta il principale punto di ingresso alla città di Castel San Pietro Terme. Nel corso delle prossime due settimane è prevista la riconfigurazione definitiva del braccetto (una diramazione che permette di svoltare senza entrare nella rotatoria) nella direzione da Imola al Casello A14 e l’esecuzione di alcune verifiche preliminari sul braccetto direzione Casello A14/Bologna. Questi lavori comporteranno la chiusura temporanea del braccetto in direzione dal Casello A14 verso Bologna. Da lunedì 23 inizieranno i lavori della seconda fase, che consistono nella realizzazione della semi corona della nuova rotonda lato nord in direzione del Casello A14 e comporteranno modifiche alla viabilità.

Sarà quindi chiusa al traffico in entrambe le direzioni la direttrice Viale Roma/Casello A14, oltre alla direttrice Imola/Viale Roma. Rimarrà invece aperta in entrambe le direzioni la direttrice Bologna-Imola. Provenendo da Bologna si potrà raggiungere il casello A14 utilizzando la direttrice Via Emilia/Rotatoria MD/Via Gioia/Via Cova; si potrà raggiungere il capoluogo attraverso Viale Roma; si potrà proseguire in direzione Imola lungo la Via Emilia/Viale Repubblica. Da Imola  si potrà raggiungere il casello A14 utilizzando il braccetto di nuova realizzazione; si potrà proseguire in direzione Bologna lungo la Via Emilia e Viale Repubblica; si potrà accedere al centro attraverso gli ingressi di viale Oriani oppure tramite la direttrice Viale Repubblica/Via Emilia/rotatoria MD/Via Torricelli. La seconda fase dei lavori durerà circa tre mesi.