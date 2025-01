"Ripristinare subito la Sp Val D’Aneva"

"Ripristinare in tempi rapidi la strada provinciale 68 Val D’Aneva". Questa la sollecitazione che la capogruppo di Fratelli d’Italia Marta

Evangelisti ha rivolto alla giunta regionale dell’Emilia Romagna in merito alla situazione della strada provinciale 68 ‘Val D’Aneva’ che nel territorio della città metropolitana di

Bologna collega Castel D’Aiano a Vergato. Elencando le limitazioni alla circolazione tutt’ora in essere a causa del cantiere aperto nell’ottobre scorso a seguito degli eventi alluvionali registrati, la consigliera sottolinea come “i cittadini lamentano notevoli disagi e criticità alla circolazione, in quanto la strada in menzione è una importante via di comunicazione dell’appennino bolognese”.