Ripristinate le briglie a Molino D’Onofrio

Si stanno per concludere gli interventi strutturali per mantenere la funzionalità idraulica delle due briglie, sul torrente Setta in località Molino D’Onofrio a Castiglione dei Pepoli. Si tratta di lavori molto importanti per la sicurezza e la prevenzione: in quel tratto le briglie erano ammalorate e anche le difese spondali stavano cominciando a creare alcuni problemi. E’ questa inoltre una parte di fiume particolarmente piacevole e frequentata in estate dai residenti (e non solo): le briglie generano infatti piscine naturali suggestive e gradevoli. E’ quindi un intervento ‘sentito’ dalla comunità: da sempre famiglie, pescatori e turisti passano a Molino d’Onofrio belle giornate, e riavere la piena funzionalità delle briglie che generano le piscine è un bel biglietto da visita.

I lavori di manutenzione, eseguiti dalla Regione, ormai in via di ultimazione, hanno avuto un costo di 440 mila euro circa.

"Intervenire sui corsi dei fiumi è fondamentale per governare bene il nostro territorio - afferma il sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri che da tempo aveva proposto alla Regione l’intervento - da anni abbiamo una collaborazione attiva con il Servizio Regionale per prevenire fenomeni di dissesto diffusi o puntuali. Abbiamo quindi investito tanto, direttamente o per tramite della Regione, su questi tipi di intervento e i risultati sono arrivati. Lo abbiamo visto anche a maggio: Castiglione dei Pepoli è stato uno dei pochi comuni che non ha avuto particolari danni nell’alluvione, anche perchè in questi anni abbiamo fatto (da soli, con l’Unione e con la Regione) moltissimi interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico. E’ in corso, ad esempio, un imponente lavoro da 1,5 milioni nel centro del capoluogo. Inoltre tali lavori permettono un ripristino di luoghi che hanno anche un valore dal punto di vista paesaggistico e culturale. Quel tratto del fiume Setta è da sempre meta di famiglie, pescatori e turisti, per la suggestione dei luoghi e per la bella piscina naturale che si forma grazie alle briglie".