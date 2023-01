Ripulito a Pianaccio il murale dell’aviatore Guglielmo Fornagiari sfregiato dagli anarchici

Il consigliere delegato alla cultura del Comune di Lizzano, Paolo Maini, ha provveduto personalmente a ripulire il murale di Pianaccio che rende omaggio a Guglielmo Fornagiari, eroico aviatore della Prima Guerra Mondiale. L’opera, di 2 metri per 1,70, collocata pochi mesi fa nel paese natale di Enzo Biagi e dello stesso Fornagiari, era stata imbrattata la scorsa settimana con vernice nera, un’azione ’rivendicata’ politicamente con la A cerchiata degli anarchici.

Il tempestivo intervento è stato effettuato in economia, essendo Maini un esperto restauratore di professione, e la rapidità ha permesso di evitare che la vernice si imprimesse per sempre sul murale, rovinandolo in modo irreparabile. L’imbrattamento non è il primo episodio del genere compiuto nella zona ed è apparso come un’azione mirata proprio a quell’obiettivo, dato che altri murales in paese sono stati ignorati. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.