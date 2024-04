"Riqualificare l’antico ponte sul rio Merlandoni per l’anniversario marconiano"

Riqualificare e mettere in sicurezza l’antico ponte sul torrente Merlandoni (nella foto), anche in occasione del 150° della nascita di Guglielmo Marconi è "una grande opportunità da cogliere immediatamente".

È la richiesta del consigliere Michele Facci (Gruppo misto) in un’interpellanza alla giunta. All’interno dei percorsi storico naturalistici ad Alto Reno Terme c’è questo sentiero così denominato perché attraversa la frazione dove nacquero i genitori di Guglielmo Marconi. "Lungo il ‘Sentiero marconiano’ – spiega Facci – in località Ca’ Ianni, sul torrente Merlandoni, si trova lo scheletro di un magnifico ponticello in muratura, chiuso al transito pedonale, apparentemente privo di qualsiasi attività di manutenzione, di fatto in stato di completo abbandono". Se ristrutturato, il ponte potrebbe rappresentare "un’autentica riqualificazione e valorizzazione del percorso, idoneo a diventare anche un elemento di richiamo turistico".