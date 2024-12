Riqualificazione del parco Sacenti: il progetto 'Esci in bellezza' a San Matteo della Decima

‘Esci in bellezza’: è il nome del progetto di riqualificazione del parco Sacenti della frazione di San Matteo della Decima. Progetto lanciato dal Comune di San Giovanni in Persiceto e cofinanziato dalla Regione che ha l’obiettivo di far diventare il parco pubblico come luogo di incontro e di educazione per i giovani.

E sono previste opere e azioni per la riqualificazione e la fruibilità sicura. Scopo finale dell’iniziativa è il miglioramento della vivibilità e della sicurezza nella frazione di Decima.

"Il progetto ‘Esci in bellezza’ – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata per migliorare vivibilità e sicurezza della frazione di San Matteo della Decima. In sostanza intendiamo riqualificare il parco Sacenti, sistemando le attrezzature esistenti e implementando le aree ludiche con dotazioni adeguate anche per giovani e adolescenti, e collocando telecamere di videosorveglianza".

A parere del primo cittadino, l’intervento di riqualificazione urbana sarà inoltre accompagnato da azioni di natura socio educativa dedicate a gruppi di giovani a rischio di devianza. Per quanto riguarda l’area del parco Sacenti sono già state attivate tre telecamere fisse, collegate al sistema di videosorveglianza comunale. É poi prevista l’installazione di un tavolo da ping pong per uso esterno e di un gioco tipo teleferica, di circa trenta metri, in prossimità delle attrezzature ludiche già presenti. Inoltre è in programma la riqualificazione del campo da calcio esistente, con due nuove porte pali e rete di recinzione.

"Parallelamente – continua il sindaco – si stanno svolgendo azioni di natura educativa e di prevenzione sociale organizzate da operatori specializzati, in sinergia con i servizi comunali, oltre ad attività di comunicazione del progetto".

E Pellegatti aggiunge: "Nell’ambito di quanto previsto dalla specifica legge regionale per la realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza, per quanto riguarda i comportamenti giovanili di gruppo, la Regione ha assegnato a questo progetto del Comune la somma complessiva di 50.000 euro, di cui 28.000 a titolo di contributo alle spese correnti. E altri 22.000 euro a titolo di contributo alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di 72.000 euro di cui 22.000 euro a carico dell’amministrazione comunale".

Fondi che saranno utilizzati per rendere più bella e fruibile l’area verde.

p. l. t.