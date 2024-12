Riqualificazione della rete fognaria. Il Comune stanzia quasi 2 milioni

Per fronteggiare le alluvioni della frazione di Castello, il Comune di Castel Maggiore ha stanziato 1.720.000 euro grazie ad una variazione di bilancio. La cifra copre la stima sommaria dei lavori per ristrutturare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. "La zona di Castello – spiega il sindaco Luca Vignoli - in occasione di condizioni meteo avverse, legate ad abbondanti precipitazioni, ciclicamente subisce danneggiamenti alle strutture pubbliche e private. Ne derivano problemi legati sia all’innalzamento del livello idrometrico del corso d’acqua che al corretto funzionamento del sistema di drenaggio". Nella seduta del 27 novembre il consiglio comunale ha dunque approvato la proposta della giunta di stanziare, attraverso una variazione di bilancio, la somma necessaria agli interventi di riqualificazione della rete di raccolta delle acque reflue. "Il provvedimento – continua il primo cittadino – ci porterà ad aprire i cantieri tra il 2025 e il 2026 e rappresenta sicuramente un contributo determinante alla sicurezza idraulica di Castello. Mentre aspettiamo i provvedimenti strutturali per il canale Navile che competono alla Regione, ente gestore del corso d’acqua".

Nel maggio scorso il Comune aveva acquisito uno studio idraulico del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a Castello, curato da un esperto del settore. Studio che può rappresentare, a parere dell’amministrazione comunale, un punto fermo sulle misure da adottare per scongiurare le conseguenze di precipitazioni forti o estreme che periodicamente affliggono il borgo storico. In particolare nell’area maggiormente soggetta ad allagamenti sono stati rilevati problemi idraulici dovuti sia ai livelli raggiunti dal Navile che determinano difficoltà di deflusso dagli scarichi presenti, sia all’insufficienza dei collettori idraulici presenti. Oltre all’adozione di tubazioni con maggiore portata in via Albertina, piazza Martiri della Libertà ed in parte di via Giacomo Matteotti, lo studio prospetta la creazione di un sistema fognario dotato di un sistema di sollevamento con pompe. Sistema che entra in funzione in caso di emergenza.