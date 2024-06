Riqualificazione dell’ex Vetrosilex. Tra le idee stazione e studentato

La nuova vita dell’area ex Vetrosilex tra Primo Maggio di Castel Maggiore e Corticella. La giunta comunale di Castel Maggiore ha approvato la bozza di protocollo d’intesa per coordinare l’attuazione delle previsioni urbanistiche di questa area.

"L’ex Vetrosilex – spiega Belinda Gottardi sindaca di Castel Maggiore -, era sede di un’attività produttiva dismessa, di circa 36.000 metri quadri. E ora necessita una riconversione e una rifunzionalizzazione. La posizione e la dimensione dell’area la rendono strategica per contribuire alla rigenerazione dell’intera località di Primo Maggio, con positive ricadute anche su Corticella".

Attraverso il protocollo vengono definiti gli elementi e le priorità che i Comuni interessati considereranno come riferimento per il successivo tavolo di contrattazione con la proprietà dell’area. "Il documento approvato – continua il primo cittadino - recepisce le linee strategiche del ‘Masterplan quadrante sud’ approvato nel 2023 dal Comune di Castel Maggiore, che pone le basi per ridisegnare l’area di Primo Maggio.

Per l’ex Vetrosilex viene previsto: l’inserimento di funzioni compatibili con la presenza della stazione ferroviaria - in particolare si pensa anche ad uno studentato -; la costruzione di un nuovo sistema di accesso al comparto e la creazione di uno spazio pubblico pedonale". In sostanza, il protocollo pone le basi per la riconnessione dell’area con la stazione ferroviaria e futuro centro di mobilità ‘Corticella’; con la linea verde della nuova rete tranviaria di Bologna, con la linea ‘Corticella/Pieve di Cento’ della rete di trasporto pubblico locale metro bus; con il collegamento di via Shakespeare con via Di Vittorio tramite via Magistrini nell’area industriale di Castel Maggiore, all’interno del più ampio progetto dell’Intermedia di Pianura. E ancora sono previste le opere di adeguamento del collegamento tra la SP Nuova Galliera e via Cristoforo Colombo. "L’intervento di trasformazione urbanistica – aggiunge Gottardi - dovrà infine prevedere la valorizzazione del collegamento con il canale Navile, oltre che la valorizzazione del collegamento con Villa Salina Malpighi; la cui riqualificazione costituisce elemento di forte interesse pubblico nella sua attuale veste di polo culturale".

p. l. t.