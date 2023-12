Riqualificazione energetica per le palazzine di Acer

Una riqualificazione importante, del valore di mezzo milione di euro, che punta alla sostenibilità, quella avvenuta nella palazzina Acer di Baricella. Al taglio del nastro, pochi giorni fa, alla conclusione dei lavori riusciti grazie al Superbonus, erano presenti alcuni inquilini dello stabile oltre al primo cittadino Omar Mattioli e il presidente Acer Marco Bertuzzi.

Entrando più nel dettaglio si parla di una conclusione dei lavori di efficientamento energetico di tutto l’edifico che ospita gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che ha sede in via Giovannini a Baricella. L’esoso intervento, come detto, è stato realizzato con il programma Superbonus 110 per cento. Si tratta, in totale, di dieci alloggi comprensivi di case a schiera e appartamenti, più garage e pertinenze. Su tutti questi locali è stato realizzato il cappotto termico condominiale e sono stati sostituiti tutti gli infissi per far sì che ci possa essere un migliore isolamento termico e conseguentemente una minor dispersione dell’energia e, dunque, minor spese per il riscaldamento dello stabile. L’investimento è stato di oltre 500.000 euro.

"Siamo molto soddisfatti per aver potuto realizzare un così importante intervento anche in provincia – ha commentato il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi –. Si tratta senz’altro dell’investimento più importante fatto dal Comune di Baricella nell’edilizia residenziale pubblica per favorire l’efficientamento energetico degli alloggi e, soprattutto, per renderli meno dispendiosi per gli assegnatari". Sulla stessa linea, ed entusiasta al momento del varo con il taglio del nastro, il primo cittadino baricellese Omar Mattioli: "Abbiamo creduto fortemente fin da subito nell’importanza di questo intervento per migliorare la qualità di vita dei nostri inquilini e non abbiamo esitato a mettere a disposizione le risorse del bilancio comunale necessarie".

Il sindaco Mattioli, poi, ha concluso: "Con l’inaugurazione di oggi giunge a compimento uno dei principali interventi sull’edilizia residenziale pubblica del nostro comune. Vorrei ringraziare di cuore Acer e il suo presidente per l’impegno, la professionalità e lo spirito di collaborazione messi in campo".

Zoe Pederzini