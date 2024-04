Riqualificazione Valsambro. Un milione e mezzo dal Pnrr

PInqua è il nome del programma di investimenti promosso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ricompreso tra le linee d’intervento del Pnrr, la cui finalità è quella di realizzare interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana sul territorio nazionale, rispondendo in maniera innovativa ai fabbisogni legati in particolare alla dimensione abitativa ed alla qualità dell’abitare. In tale ambito, l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ha presentato un progetto di investimento di 15 milioni di euro per realizzare una serie di azioni integrate per la gestione innovativa dell’abitare nell’Appennino, tra cui quella di ’Riqualificazione del residence Valsambro’ per la quale al Comune di San Benedetto è arrivato un finanziamento di poco meno di 1,5 milioni di euro che coprirà interamente la cifra richiesta dall’Ente.

L’obiettivo consiste nel coniugare azioni volte al ripopolamento, attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione di immobili degradati da destinare a nuove residenzialità e a studenti universitari fuori sede, associate ad interventi di recupero e riqualificazione delle aree esterne necessarie per migliorare la qualità di vita, condizione necessaria per attrarre nuove persone. Quella del residence Valsambro è una realtà immobiliare con numeri importanti: un centinaio di appartamenti, spazi condominiali ed una attività commerciale, e oggi richiede un urgente intervento di rigenerazione, raggiungibile per mezzo di un processo innovativo capace di rendere l’intero ambito maggiormente coeso, attrattivo ed accogliente, coinvolgendo gli abitanti stessi in un processo trasformativo rispettoso della cultura locale. E se gli spazi esterni diventeranno sempre più aperti a tutta la cittadinanza, compresa quella che non abita in loco, gli appartamenti verranno destinati a studenti universitari fuori sede – in parte già presenti – e famiglie di nuova residenzialità, verso le quali gli alloggi verranno concessi a condizioni economiche molto agevolate.

" Nessun progetto di riqualificazione urbana può funzionare se prima non rinasce – o non si afferma – un sentimento di comunità - dice il sindaco Alessandro Santoni- i collegamenti fisici e relazionali sono il primo strumento di rigenerazione. Poi ovviamente serve qualità urbana, e per quella ritengo che questo progetto sia perfetto. La riqualificazione cambierà il volto dell’intero complesso. Un nuovo sguardo al territorio ed un nuovo impegno, non nuovi per il nostro comune, che abbiamo ritenuto necessario avviare al fine di dare nuovo slancio ad un ambito che diversamente, senza l’impegno pubblico, da solo non sarebbe riuscito a concretizzarsi".