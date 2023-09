Risarcimenti agli anziani truffati e derubati

Il Comune di Calderara risarcirà gli anziani vittime di rapine, furti, scippi o truffe. L’amministrazione comunale ha istituito infatti un fondo per assistenza agli over 65 in difficoltà e siglato un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali dei pensionati. Questo l’intervento deliberato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, promosso da Comune, Cna pensionati, Spi Cgil e Fnp Cisl, col sostegno di Cna Terre d’Acqua: in sostanza l’atto impegna il Comune a versare all’anziano in possesso dei requisiti previsti un contributo forfettario quale risarcimento del danno subito.

L’iniziativa prevede uno stanziamento di 3000 euro. Il fondo assisterà persone di oltre 65 anni, residenti da almeno un anno a Calderara e con Isee fino a 28 mila euro, che siano state vittima di uno di questi reati: scippo, rapina, estorsione, truffa (anche on line o telefonica), estorsione, furto in casa o con destrezza oppure conseguente a malore o infortunio dell’anziano. Il reato deve essere stato regolarmente denunciato alle forze dell’ordine, ed è escluso dal beneficio chi è titolare di una polizza assicurativa. Le organizzazioni sindacali e Cna collaboreranno all’iniziativa, attraverso i loro sportelli sul territorio, raccogliendo le segnalazioni, fornendo consulenza agli anziani e aiutandoli a compilare il modulo. I dati verranno poi trasmessi agli uffici comunali del settore ‘servizi alla persona’ che provvederanno in tempi brevi alla liquidazione. L’importo risarcito non potrà comunque superare i 500 euro. Le informazioni, compreso il protocollo d’intesa e le modalità operative dell’iniziativa, sono sul sito del Comune.

"La tutela dei diritti e della legalità – dicono il sindaco Giampiero Falzone e l’assessore alle politiche per il Benessere, Maria Claudia Mattioli Oviglio – deve essere al centro della nostra vita quotidiana". "Cna Pensionati – dice Lorenzina Falchieri, Presidente Cna Pensionati Bologna – si sta impegnando da tempo per informare gli anziani su come prevenire truffe, scippi e furti con iniziative che hanno coinvolto anche le forze dell’ordine. La sede Cna Calderara e Cna Pensionati sono a disposizione per raccogliere le segnalazioni".

