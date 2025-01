Risate al Cassero con il porridge di Luca Cupani

Prosegue sabato la stagione comica ‘Risate al Cassero’ del Teatro comunale di Castel San Pietro Terme Alle ore 21 va in scena lo spettacolo ‘Buono come il porridge’ con il giovane comico Luca Cupani (nella foto).

Luca Cupani vive a Londra, è italiano naturalizzato britannico. Dopo una laurea in lettere classiche e un Master con Umberto Eco, ha cambiato carriera per dedicarsi alla stand-up comedy. Nello spettacolo ‘Buono come il porridge’, Luca Cupani esplora le contraddizioni della quotidianità. Con una dose di humor intelligente e sottile, Cupani confronta le differenze e le affinità tra lo stile di vita italiano e quello britannico.

Consigliata la prenotazione alla Bottega del Buonumore dalle ore 18 alle 20 al numero 353 4045498 o tel. 0542 43273. Biglietti in vendita su Vivaticket.