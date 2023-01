Risate al Jolly con il teatro dialettale

Ancora risate a Castel San Pietro. Venerdì alle 21 andrà infatti in scena al Cinema Teatro Jolly in via Matteotti 99 “Long a l’èrzen ed Sèvna” con la Compagnia “Al nostar dialatt”, divertente spettacolo della stagione teatrale 2022-23 al Cinema Teatro Jolly, che si avvale della direzione artistica di Dario Criserà e del patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme. Lo spettacolo prende le mosse dal fitto mistero che avvolge la morte di un facoltoso industriale mai rientrato da un viaggio di lavoro. Una vedova inconsolabile e un giardiniere non troppo svelto di comprendonio sono i protagonisti di questa incredibile storia che vede coinvolti altri personaggi che, sulle rive del Savena, cercheranno di dipanare l’intricata vicenda. Il testo è di Marcello Gamberini, la regia di Mauro Baricordi. Prenotazioni smswhatsapp 3339434 148.