Risate amare e scomode verità. Due serate con Morelli e Balasso

Nell’ambito della stagione teatrale ‘Tre teatri per te – Storie quasi assurde’, oggi alle 21 al teatro Fanin di Persiceto va in scena Giampaolo Morelli con ‘Scomode verità e 3 storie vere’. Nel monologo Morelli si racconta al pubblico in modo irriverente, caustico, sincero. Le scomode verità infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano. Le 3 storie personali citate nel titolo, sono tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale dell’attore. Venerdì invece, sempre alle 21 al teatro Fanin, seguirà lo spettacolo ‘Balasso fa Ruzante’, di e con Natalino Balasso che riscrive l’opera di Angelo Beolco detto il Ruzante e interpreta questo nuovo testo teatrale.