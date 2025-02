Risate di beneficenza per un pasto

L’intrattenimento si fonde con l’impegno sociale. Non è un semplice show di stand-up comedy, quello che stasera alle 21 va in scena al teatro Celebrazioni. Sul palco si alternano alcuni dei più popolari artisti del web, che sui social propongono pillole di comicità quotidiane. Dallo youtuber con quasi un milione di follower, Filippo Caccamo (foto) alle imitazioni brillanti di Vittorio Pettinato. Passando per Mario Caruso, Patrizia Falcone e Edo Righi, mentre la conduzione di ’Un sorriso sospeso’ è affidata a Giada Parisi e Stefano Maiolica. Parte del ricavato viene devoluto alla campagna ’Un pasto sospeso’: ogni biglietto si trasforma in kit alimentari per le famiglie in difficoltà. Per Dada, al secolo Davide Corbo, è l’esordio sul palco. Vive ad Avigliana e ha spopolato in rete quando suo figlio Marco ha iniziato a pubblicare i lunghissimi vocali che gli inviava, ironici e nei quali i milioni di adolescenti (più di 800 milioni di follower) si saranno immedesimati. Ha deciso di parlare a una platea, per una volta, perché "è sempre troppo poco il tempo che dedichiamo alla beneficenza. Basterebbe anche solo dedicare un po’ delle nostre giornate a una persona in difficoltà". Info su teatrocelebrazioni.it.

a. a.