Risate e lacrime sul Primo Maggio

La Cineteca festeggia il Primo Maggio con cinque titoli che, attraversando la storia del cinema, hanno saputo celebrare il lavoro. Domani, quindi, già dalle 10,30, si comincia al Modernissimo con la più corrosiva rappresentazione del mondo impiegatizio, ovvero ’Fantozzi’ con la regia di Luciano Salce, che nel 1975 dirige Paolo Villaggio nei panni della sua creatura, "un curiosissimo combattente, il più grande perditore di tutti i tempi che si è adattato a tutto e ha incassato tutto continuando a galleggiare e a sorridere", come lo definì l’attore e scrittore genovese.

Alle 16 si proietta ’Tempi Moderni’ di Charlie Chaplin, che nel 1936 porta sul grande schermo uno dei vertici della sua arte, insuperabile per felicità delle invenzioni comiche, rigore stilistico e profondità del pensiero sociale. È l’ultima apparizione del Vagabondo: Charlot che avvita bulloni in accelerazione convulsa, a cavalcioni di giganteschi ingranaggi, alienato, disoccupato, sfruttato, anche innamorato e infine sulla strada verso un futuro incerto, ma non più solitario. Un grande film sulla dannazione della modernità, sul fascino ambiguo della meccanizzazione, sullo sfruttamento sociale alla base dell’etica capitalista.

’Manodopera’ (’Interdit aux chiens et aux italiens’) è il film di animazione del 2022 in programma alle 18 in cui Alain Ughetto ripercorre la storia familiare in un dialogo affettuoso con il pupazzo di nonna Cesira, che con il suo racconto fresco e poetico della vita sofferta e romanzesca degli emigranti di ogni tempo avvolge lo spettatore in un incanto a passo uno. Con le musiche originali di Nicola Piovani.

Ken Loach e Laura Obiols firmano ’Io, Daniel Blake’, (ore 20): naufraghi nell’oceano della burocrazia dell’assistenzialismo, Daniel, carpentiere cardiopatico costretto a lasciare il lavoro, e Katie, madre single indigente, tentano di unire le forze, di farsi famiglia.

Finale originale per questo Primo Maggio raccontato coi film e che vede alle 22 la proiezione di ’The Substance’ di Coralie Fargeat, che vede Demi Moore nel ruolo di un’ex star del cinema, icona del fitness tv sul viale del tramonto, che prova "the substance", un siero che promette una versione migliore di sé, ovvero più giovane e bella. Ma la strada del successo è lastricata di corpi e sangue. Fargeat convoca l’immaginario del body horror (da Cronenberg a Lynch passando per Carrie) ribaltandolo in chiave femminista.

