Riscaldamento, accensione anticipata in alcuni Comuni della provincia di Bologna: ecco quali

San Lazzaro (Bologna), 6 ottobre 2025 - Un freddo improvviso è sceso sul territorio metropolitano bolognese e alcuni Comuni hanno deciso di correre ai ripari.

L’accensione a San Lazzaro

In prima fila San Lazzaro come si legge sul sito del Comune: "Le condizioni meteorologiche attuali, e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, indicano temperature al di sotto della media stagionale, con condizioni particolarmente rigide.Tenuto conto che tali condizioni, negli edifici meno efficienti, possono determinare la necessità di attivare i sistemi di climatizzazione per garantire le condizioni di comfort termoigometrico, si autorizza l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, dalla data odierna (6 ottobre, ndr), e fino alla data ordinaria di accensione, fissata al 15 ottobre, con il limite massimo di 5 ore giornaliere di accensione, fatte salve le altre condizioni previste dalle norme citate in premessa.Si invita la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di non superare i 19 gradi negli ambienti residenziali e i 17 gradi in quelli produttivi, oltre le tolleranze di legge".

La decisione a Pianoro

Stessa scena, da oggi, 6 ottobre, anche a Pianoro: "Considerate le attuali condizioni climatiche rigide e per tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza, il Comune di Pianoro autorizza l’anticipo della data di accensione degli impianti termici".

Il Comune di Ozzano

Segue la decisione anche Ozzano: "Si autorizza l'anticipo dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento per tutte le categorie di edifici sul territorio, con prescrizione dell’orario di accensione giornaliero per un massimo di 7 ore, ricordando l’obbligo di legge di non superare i valori di temperatura ovvero: 18° per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, 20°C per tutti gli altri edifici, con una tolleranza, in entrambi i casi, di +/-2 gradi".