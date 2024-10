Rischi climatici:: "Necessario valutare i crediti"

"Un convegno per la valutazione del merito di credito delle imprese del territorio e l’integrazione dei rischi climatici", apre così Pietro Raffa (foto), direttore Banca d’Italia di Bologna, l’incontro organizzato a Villa Guastavillani nella sede della BBS (Bologna Business School). La recente alluvione ha portato alla luce i temi ambientali, in particolare di salvaguardia del territorio. Allora, è anche su questi argomenti che si è interrogato il sistema della Banca d’Italia e sul come essi possano relazionarsi con le imprese della zona.

"Dettare interventi volti a contrastare il cambiamento climatico e indagare sulle conseguenze che questi fenomeni possono avere in prospettiva sull’economia ", ha detto Raffa introducendo i punti salienti della rassegna. "Liquidità e ambiente sono argomenti sempre più necessari per rimanere competitivi", asserisce il docente della BBS, Franco Visani.

Infatti, all’interno dell’incontro sono stati diversi gli approfondimenti di dirigenti della banca, professori e manager locali come Antonio Scalia e Francesco Monterisi del servizio gestione rischi finanziari della Banca d’Italia, e poi anche il focus, redatto da Matteo Mura, direttore del Centre for Sustainability and Climate Change di BBS, sulla gestione e misurazione della transizione sostenibile nelle aziende e catene del valore. "È urgente una transizione delle imprese verso un’economia sostenibile", si esprime così Silvia Di Meo, Quality, Ehs System Manager di Vimi Fasteners Spa, aprendo il suo intervento sulle opportunità e i costi che ha il cambiamento climatico per le aziende.

All’interno di questa discussione, ha partecipato anche Cristian Berselli, presidente Abi Emilia-Romagna, raccontando di come funziona il rapporto tra banche e imprese.

Giovanni Di Caprio