Rischia la vita per sventare un furto da Tigotà a Bologna La donna, 45 anni e bolognese, aveva occultato nello zaino confezioni di shampoo per 70 euro. Fermata nel parcheggio dall’addetto alla sicurezza prima lo ha colpito a mani nude, poi lo ha ferito con un coltello da cucina. Arrestata dai carabinieri per tentata rapina impropria aggravata dall’uso delle armi