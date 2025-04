"Rischio amianto, zero esami"

"Sul rischio amianto non hanno mai fatto gli esami che abbiamo richiesto". Il sindacato dei vigili del fuoco, nel giorno del dolore e della commemorazione, è in stato di agitazione ed è pronto allo sciopero. Con l’adesione che "è per la maggioranza del corpo", spiega Alessandro Monari, coordinatore regionale Fp Cgil vigili del fuoco. Il tema centrale di questa protesta è quello della salute degli operatori intervenuti durante i soccorsi alla centrale elettrica di Bargi. "Ci potrebbe essere stata esposizione all’amianto, non possiamo escludere qualche piccola contaminazione", prosegue Monari. Un protocollo di visite ad hoc era stato attivato nel maggio del 2024. Poi, ad agosto, un nuovo tentativo di accertamenti in struttura. Da lì altre richieste di chiarimenti e delucidazioni, "ma a oggi le visite non le abbiamo mai fatte". Ma Enel Green Power, come fatto nei mesi scorsi, ci tiene a chiarire e ribadire: "Non sono mai state riscontrate tracce di fibre di amianto in nessuna delle analisi e dei campionamenti eseguiti periodicamente all’interno delle acque del pozzo, sia da Enel che da parte degli enti preposti al controllo".

n. m.