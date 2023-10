"Rischio disastro a Budrio (Bologna): danni alla ferrovia"

BUDRIO (Bologna)

I carabinieri di Budrio hanno denunciato due studenti incensurati, 16 e 15 anni, per pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento in concorso. Sono accusati di avere rimosso le protezioni di alcuni regolatori di potenza, sui binari della stazione di Budrio, provocando ritardi e facendo scattare una serie di procedure di sicurezza per evitare un disastro ferroviario. Le indagini sono state avviate giovedì, quando il capo operatore della linea Bologna-Portomaggiore si è presentato in caserma per denunciare quindi il danneggiamento di un segnale ferroviario.