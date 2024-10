"Rischio espropri sui Colli". Strade private nei sentieri, il comitato lancia l’allarme

Scoppia il caso ‘rischio espropri’ sui Colli. A lanciare l’allarme sono i residenti ‘ComiColli’: oggi in quartiere Santo Stefano si discuterà un ordine del giorno sulla sentieristica collinare, che afferma come i sentieri "dovrebbero asseritamente essere intesi come di pubblica utilità". "Non viene utilizzato il termine ‘espropri’ – puntualizzano dal comitato –, ma l’intenzione si legge: approvare l’odg significa permettere gli espropri". Per i residenti le priorità di intervento "non possono ignorare lo stato di dissesto in cui la collina si trova": "Praticamente nulla è stato fatto da maggio 2023. La casa cade e, invece che pensare alle fondamenta, vogliamo esporre i gerani sui davanzali".

Secondo il comitato, chi abita la collina "è il vero custode dell’integrità dell’ambiente collinare e non è contrario alla sua fruizione da parte di bolognesi e turisti, a patto che questa non si trasformi in una minaccia per i luoghi, per l’ambiente e per la sicurezza e incolumità delle persone e degli animali". E fatta salva "la proprietà privata".

"È ben noto il molto discutibile metodo dell’amministrazione di presentare proposte non discusse con i cittadini, che la giunta interpreterà come espressione della volontà popolare, trasformandole in norme", chiudono dal comitato, sottolineando "il silenzio assordante" in risposta alla richiesta di un dialogo con l’assessore Valentina Orioli.

Dure le reazioni delle opposizioni, a partire da Fratelli d’Italia: "Le contraddizioni sono talmente evidenti che la sollecitazione del comitato nel dare importanza alle reali priorità va ascoltata". Per Matteo Di Benedetto (Lega) si tratta di "una deriva comunista che mette in allarme", mentre per l’altro consigliere leghista Giulio Venturi serve "lasciamo fuori i colli dall’overturism". Non ci sta Coalizione Civica, che replica: " La politica che ha a cuore solo i ceti più abbient agita il pericolo di improbabili espropri sui sentieri collinari, che non sono altro che eventuali servitù di passaggio".