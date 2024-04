Rischio inquinamento . L’acqua della centrale portata via con le autobotti

Le sirene hanno cantato. Martedì sera. E poi di nuovo ieri mattina. Il segnale che le paratie della diga si aprono, per far defluire a valle l’acqua. Un metro, due. Fino a sette metri, per permettere ai sommozzatori impegnati nei soccorsi di districarsi meglio nel ventre buio della centrale idroelettrica dell’Enel. Dove i piani più bassi, dal -10 al -8, dopo l’esplosione di martedì sono stati invasi dall’acqua.

Ma non acqua qualsiasi, bensì acqua mista a oli e carburanti, che si teme possano sversarsi nell’invaso di Suviana, inquinandone le acque che servono una vastissima porzione di territorio bolognese. Anche la salute del lago è stata infatti messa a rischio da questa tragedia. Tanto che Arpae ed Hera sono state incaricate di effettuare prelievi, per monitorarne lo stato. Non solo. L’acqua inquinata viene estratta dalla centrale e immessa in autobotti che poi la portano via, per smaltirla in altre località, anche fuori regione.

"Abbiamo effettuato tre monitoraggi d’acqua, sia nel sito che nel lago – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Irene Priolo –. Nei campioni prelevati all’interno della centrale è stata trovata una forte concentrazione di idrocarburi; dai prelievi nella zona subito fuori dalla centrale hanno invece mostrato una presenza non significativa di sostanze inquinanti, forse legata anche alle operazioni messe in atto dai soccorritori nelle prime fasi dell’emergenza, a seguito dell’esplosione e dell’incendio. Al centro del lago, infine, la situazione è risultata del tutto nella norma".

Anche da Hera arrivano informazioni rassicuranti. Dagli accertamenti fatti negli impianti di potabilizzazione dell’acqua, infatti, non è emersa la presenza di agenti inquinanti.

Con una nota, lo stesso Gruppo aveva infatti già mercoledì informato di essere "in contatto costante con tutte le istituzioni e con la Protezione Civile ed è impegnato nel garantire il servizio idrico sui territori dell’Appennino vicini alla centrale idroelettrica di Bargi. Subito dopo la tragedia, Hera ha intensificato i monitoraggi sulla qualità dell’acqua prelevata dal lago di Suviana, senza registrare alcuna anomalia. Peraltro, il servizio idrico per i comuni di Alto Reno Terme (frazione di Porretta), Castel di Casio, Gaggio Montano, alcune frazioni di Grizzana Morandi e di Vergato, è pienamente presidiato dal successivo processo di potabilizzazione dell’impianto Hera di Suviana".

Nicoletta Tempera