Riscoprire attraverso il teatro le proprie origini ’Utopie migranti’ chiama i giovani oriundi

La compagnia teatrale Instabili Vaganti (nella foto un precedente spettacolo), con il sostegno della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo, lancia il progetto "Utopie Migranti", un’iniziativa che intende coinvolgere giovani di origine o discendenza emiliano-romagnola residenti all’estero in un percorso artistico e culturale nel campo del teatro e della performance con l’obiettivo di sviluppare competenze artistiche e professionali nel settore delle arti performative, focalizzandosi su tematiche come migrazione, identità e radici culturali. La residenza artistica di co-creazione teatrale si svolgerà in vari luoghi di Valsamoggia. "Grazie ad una serie di progetti – dichiarano Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola –, siamo entrati in contatto con molti giovani di discendenza emiliano romagnola che gravitano intorno alle attività realizzate dalle associazioni stesse. Abbiamo deciso di partecipare al bando Boomerang e ricevere, qui, sul nostro territorio i giovani che abbiamo incontrato, per attivare un processo di riscoperta delle proprie radici attraverso il lavoro artistico". Il progetto, che si svolgerà nella seconda metà del mese di agosto 2025, è aperto a giovani di origine o discendenza emiliano-romagnola che abbiano tra i 18 e i 35 anni, un livello intermedio di conoscenza della lingua italiana e che siano residenti all’estero.