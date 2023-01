Risiko scuole, incontro Comune-presidi I sindacati in pressing per il confronto

La mail partirà a breve, ma Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola chiedono all’assessore alla Scuola Daniele Ara di fissare la data dell’incontro che si sarebbe dovuto tenere prima di Natale. Sul tavolo, lo spacchettamento dell’Istituto comprensivo 8 con il passaggio della media Carracci e dell’elementare Armandi Avogli al comprensivo 19 che, a sua volta, cede l’elementare Cremonini Ongaro al comprensivo 20, per ora fermato dopo le proteste. Mentre i sindacati della scuola fanno pressing, ieri si è tenuto il primo faccia a faccia tra i presidi dei comprensivi coinvolti (Francesca Baldelli dell’Ic 8; Giovanna Facilla Ic 19 e Agostino Tripaldi Ic 20) e l’assessore, affiancato dai presidenti dei due quartieri (Rosa Amorevole di Santo Stefano e Lorenzo Cipriani di Porto Saragozza) e dai tecnici. "Abbiamo riflettuto e ci rivedremo – commenta Ara –. Vogliamo che loro analizzino insieme ai nostri tecnici le dinamiche demografiche. Abbiamo già visto Ufficio scolastico e Città metropolitana e avviato il gruppo di lavoro con i due Quartieri interessati. A metà febbraio incontreremo anche i comitati dei genitori, i presidenti dei Consiglio istituto e i sindacati. Entro l’estate avanzeremo infine la nostra proposta".

Insomma, un incontro "interlocutorio" per i presidi che hanno illustrato tutte le criticità dell’operazione. Da parte dell’assessore vi è stato l’invito, ai dirigenti, a confrontarsi per elaborare eventuali proposte. Per il comitato ‘Io lotto per l’Ic 8’ è dirimente lasciare tutto com’è allo stato attuale.

f.g.s.