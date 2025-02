Risolto il guasto al riscaldamento. La biblioteca comunale ha riaperto

È stata riaperta al pubblico dopo 20 giorni di chiusura, la biblioteca comunale del Parco del sapere – Ginzburg in via Bondanello a Castel Maggiore. Il blackout è stato dovuto a un guasto dell’impianto di riscaldamento. L’amministrazione comunale ha esteso l’orario di apertura: adesso la biblioteca, che era stata inaugurata nel dicembre 2023, effettua l’orario continuato dalle 9 alle 19 il martedì, mercoledì e giovedì. La struttura non chiuderà più all’ora di pranzo, ma resterà aperta per l’intera giornata. La biblioteca era rimasta chiusa dal 7 al 27 gennaio scorsi a causa di una grave avaria del sistema di riscaldamento. È stato necessario l’intervento della ditta che ha installato l’impianto. Alla fine è stato scoperto un problema in uno dei quattro compressori: guasto, con ogni probabilità, per un difetto di progettazione.

Il sindaco Luca Vignoli ha seguito la vicenda: "I tecnici intervenuti assicurano che la funzionalità dell’impianto è garantita. E, dopo un periodo di verifica iniziato il 23 gennaio, abbiamo poi restituito agli utenti l’edificio completamente fruibile i suoi ambienti". "Siamo felici di questa novità – continua la vice sindaca e assessora alla cultura, Maria Vittoria Cassanelli – che riguarda l’orario di apertura. Abbiamo preso questa decisione ascoltando le esigenze di chi la biblioteca la frequenta e di chi ci lavora; è un grande traguardo per chi studia, che ora ha un tempo più lungo, ma anche per chi lavora, che troverà aperto in pausa pranzo, e potrà così fruire del prestito libri e degli altri servizi. Castel Maggiore si è riconfermata ‘città’ che legge ed è attivo il patto per la lettura a cui invitiamo ad aderire associazioni e singoli cittadini che abbiano a cuore la promozione della lettura".

p. l. t.