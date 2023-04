"Risolvere i problemi di organico"

Il sindacato Fp Cgil Polizia Penitenziaria chiede un intervento dopo aver raccolte le lamentele da parte del personale del carcere minorile riguardo l’assenza prolungata del comandante di reparto titolare. Al momento l’incarico è stato affidato a un dirigente della Penitenziaria solo per tre giorni a settimana. "Un incarico di tale delicatezza – la denuncia del sindacato – non può essere assolto soltanto per tre giorni su sette per ovvie ragioni di sicurezza e di tutela dei diritti dei minori ospitati presso l’Istituto. Chiediamo un immediato intervento al fine di garantire la copertura di un così importante incarico per l’intero periodo di assenza del comandante titolare o quanto meno per almeno cinque giorni settimanali". Il sindacato spera in una veloce e positiva soluzione della problematica.