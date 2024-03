Risorse a sostegno della biodiversità

Ecodotti per permettere agli animali selvatici di attraversare le strade, scale di rimonta per i pesci, la creazione di zone umide e la tutela degli insetti impollinatori. Con 10,5 milioni di euro di risorse europee (Pr-Fesr) la Regione Emilia Romagna ha approvato un bando per il rafforzamento della Rete ecologica regionale (Recore) e sostenere progetti per la protezione e la conservazione della natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi e blu. Il bando, come spiega la Regione, è indirizzato agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità (

Emilia Occidentale,

Emilia Centrale,

Emilia Orientale, Romagna e Delta del Po), all’ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, i Parchi Nazionali dell’Appennino Tosco-Emiliano e delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e a tutti gli enti locali.