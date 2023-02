Risorse alla Cineteca di Bologna: "Mezzo milione in più. Collaborazione stretta con il Ministero"

Risorse alla Cineteca "Mezzo milione in più Collaborazione stretta con il Ministero"

Bologna, 12 febbraio 2023 – "Riteniamo che svolgano un lavoro davvero importante e assolutamente virtuoso, che valorizza ancora di più un’arte immortale e fondamentale come il Cinema e che dà prestigio alla città di Bologna. Per questo motivo il contributo del ministero della Cultura crescerà". Non ha dubbi Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista alla Cultura, che da qualche giorno ha comunicato alla Cineteca una novità da grande schermo: il contributo ordinario e annuale del governo, per l’eccellenza bolognese presieduta da Gian Luca Farinelli, per il 2023 passa da 2 milioni di euro a 2 milioni e 500mila euro. Un aumento ben accolto, ovviamente, dalla Fondazione di via Riva Reno, e Borgonzoni sottolinea anche come sarà il ‘nuovo’ corso, se così si potrà chiamare. "Lavoriamo benissimo con la Cineteca ormai da tempo, quindi quest’aumento del contributo non poteva che essere naturale, visto l’ottimo lavoro che viene svolto da Gian Luca Farinelli e dal suo staff – spiega la sottosegretaria –. Con lui ho parlato è l’idea è quella di irrobustire e arricchire la collaborazione tra Cineteca e ministero della Cultura. Per esempio, c’è una bella mostra fotografica su Gina Lollobrigida e Anna Magnani che sta per aprire a Roma, partirà a metà maggio....