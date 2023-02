Risorse alla Cineteca "Mezzo milione in più Collaborazione stretta con il Ministero"

di Paolo Rosato

"Riteniamo che svolgano un lavoro davvero importante e assolutamente virtuoso, che valorizza ancora di più un’arte immortale e fondamentale come il Cinema e che dà prestigio alla città di Bologna. Per questo motivo il contributo del ministero della Cultura crescerà". Non ha dubbi Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista alla Cultura, che da qualche giorno ha comunicato alla Cineteca una novità da grande schermo: il contributo ordinario e annuale del governo, per l’eccellenza bolognese presieduta da Gian Luca Farinelli, per il 2023 passa da 2 milioni di euro a 2 milioni e 500mila euro. Un aumento ben accolto, ovviamente, dalla Fondazione di via Riva Reno, e Borgonzoni sottolinea anche come sarà il ‘nuovo’ corso, se così si potrà chiamare.

"Lavoriamo benissimo con la Cineteca ormai da tempo, quindi quest’aumento del contributo non poteva che essere naturale, visto l’ottimo lavoro che viene svolto da Gian Luca Farinelli e dal suo staff – spiega la sottosegretaria –. Con lui ho parlato è l’idea è quella di irrobustire e arricchire la collaborazione tra Cineteca e ministero della Cultura. Per esempio, c’è una bella mostra fotografica su Gina Lollobrigida e Anna Magnani che sta per aprire a Roma, partirà a metà maggio. Una parte della mostra la porteremo a Venezia, e sarebbe bello poi portare quest’evento anche a Bologna, una cosa che potremmo fare assieme".

Anche per l’estate, periodo importantissimo per la Cineteca con l’invidiatissimo (dalle altre città italiane e dall’estero) cinema all’aperto in piazza Maggiore, le idee non mancherebbero. "Le prospettive sono numerose, questi stanziamenti possono essere usati in mille modi diversi, dalle kermesse fino a nuovi restauri di pellicole, iniziative, tutto – aggiunge ancora Borgonzoni –. L’aumento di risorse è la testimonianza concreta che il ministero crede tanto nella Cineteca di Bologna, un link da rafforzare su tutte le attività in cantiere e future, siamo contenti di questo step".

La sottosegretaria, accanto al Cinema che è tra le sue principali deleghe, sta seguendo da vicino anche la realizzazione di un museo cittadino dedicato interamente a Guglielmo Marconi, l’inventore della radio (e non solo). L’idea sarebbe quella di aprirlo in centro e fonderlo con il museo Pelagalli, che sta cercando una nuova casa. "Il Comune dovrà sottoporci delle proposte per la sede – aggiunge Borgonzoni –. In ogni caso, anche se non sono stati inclusi nell’ultima legge di bilancio, i soldi per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Marconi ci sono, il ministero li ha accantonati. Dovremmo stare sui 2 milioni di euro per il 2023 e i 2 milioni di euro per il 2024, la cosa fondamentale è che chiederemo che sia all’interno del ministro della Cultura, e che non sia a Palazzo Chigi l’insediamento del comitato nazionale che curerà le celebrazioni. In più – conclude Borgonzoni – il ministero sta sensibilizzando diversi interessati per un film o una serie tv su Marconi. Sappiamo che dei produttori si stanno muovendo, con l’Istituto Luce e la famiglia stiamo anche lavorando a un documentario".