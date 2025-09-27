"Risorse pubbliche distolte per fini di partito"

"Un fatto grave e deprecabile sul quale esigiamo chiarezza", ma anche "un chiaro abuso delle risorse pubbliche per fini privati e di partito per i quali è doveroso chiedere un indennizzo al Partito Democratico". Infiamma il fuoco della polemica sulla questione del palco del Nuovo Circondario Imolese destinato a iniziative giovanili ma finito ad ospitare gli eventi della Festa dell’Unità svolta lo scorso agosto al parco Scania.

Il primo attacco è firmato Marta Evangelisti, capogruppo Fdi in Regione, e Giovanni Bottiglieri, capogruppo Fdi a Castel San Pietro, che esordiscono sottolineando come "le giustificazioni avanzate non facciano altro che accrescere i dubbi, senza peraltro cancellare la gravità di una condotta assolutamente deprecabile. È intollerabile che una struttura acquistata con fondi pubblici venga utilizzata per la festa del Partito Democratico. Come se qui il Pd potesse permettersi qualsiasi cosa". Aggiungono, Bottiglieri ed Evangelisti, come "altrove sarebbe esploso un caso politico di primo piano, mentre qui si prova a liquidare la vicenda con una formula di comodo, parlando di ‘errori involontari’ e ‘disguidi’".

Non meno duro l’attacco che a stretto giro di posta è giunto da Lorenzo Brogi (nella foto), consigliere comunale in quota Lega. "Si è trattato di un chiaro abuso delle risorse pubbliche per fini privati e di partito, nel totale disprezzo delle regole e della trasparenza che dovrebbero guidare l’azione politica e amministrativa. Come Lega intendiamo portare un’interpellanza formale per fare piena chiarezza sull’utilizzo improprio del palco circondariale durante la Festa dell’Unità di Castel San Pietro, chiedendo al Comune di Imola e agli organi competenti di accertare responsabilità e dinamiche che hanno portato all’impiego di una struttura pubblica per fini di partito".

c. b.