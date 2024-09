"Rispettino anche il nostro diritto"

Benedetta Sica si sofferma sugli ultimi punti del documento da 9 punti dei tassisti bolognesi, ovvero sul tema della sicurezza, sulle licenze e sul mancamento di adeguamento tariffario dal marzo del 2018 a oggi. "Hanno senza dubbio il diritto di scioperare. Però anche noi, così come loro, abbiamo quello di lavorare, e così non rispettano il nostro diritto", afferma indignata raccontando la sua situazione. "Non so quale sia il loro obiettivo, forse è proprio quello di far capire la loro importanza all’interno del tessuto cittadino. Adesso saliremo su un bus e speriamo di arrivare in orario all’appuntamento". Il disagio ha allungato

i tempi di permanenza in stazione di decine di minuti