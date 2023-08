Risplende il Sun Donato Musica, vintage e karaoke

Sono il parco a più alta vocazione musicale di Bologna: i Giardini Parker Lennon, dedicati al genio del jazz e al grande cantante dei Beatles, ospitano un festival che segna, con la sua ampia programmazione sonora, gli ultimi giorni della stagione estiva. Sun Donato inaugura oggi (sarà aperto sino al 17 settembre), con un concerto di una delle realtà più originali del nuovo suono bolognese, i So Beast, un duo che mescola distorsioni elettriche, sogni psichedelici, pratica del rumore e persino i ritmi ipnotici dell’hip hop. Tutto concentrato nel loro nuovo recente album, Brilla, le cui composizioni, molto sperimentali, riescono però ad assumere la forma della canzone. E’ un festival orgogliosamente di quartiere, sottolineano gli organizzatori, l’Orchestra Senzaspine – che ha ancora casa nel vicino mercato di San Donato – e il Collettivo Franco. "Una esperienza di prossimità – dicono – dove l’offerta culturale si traduce sempre in occasioni di socialità". Privilegiate, quindi, tutte le attività che hanno un senso comunitario, con lo spazio, la cui fruizione è sempre gratuita, aperto dalle 18.30 con tante iniziative e laboratori rivolti in particolare ai bambini e alle famiglie.

Proprio un laboratorio di micro- circo e giocoleria precederà oggi il concerto. In contemporanea è previsto un mercatino del vintage e del riuso. "Sun Donato – spiega la delegata alla Cultura del Comune Elena di Gioia – è un fecondo e creativo spazio di relazione tra formazioni artistiche, pubblico e abitanti della zona. Una grande festa di città e di quartiere".

Aperto tutti i giorni, vuole anche essere un’occasione per scoprire universi sonori di grande interesse, spesso ancora poco noti. Come i So Beast appunto, ma anche gli Eye Drive (il 28 agosto) o la giovanissima Assurditè (1° settembre), considerata una dei talenti più originali della nuova canzone d’autore italiana, o Colombre, cantante molto amato dalla generazione di appassionati del pop nazionale contemporaneo. Come succedeva nelle notti del Mercato Sonato, sono molte le assonanze tra le due esperienze: grande spazio è dedicato alle selezioni dei dj, che qui spaziano dalla musica afroamericana a quella brasiliana, oltre naturalmente all’elettronica. Non poteva mancare, visto il successo che ha avuto nella scorsa stagione al Mercato, il karaoke (prima data prevista il 29 agosto, e poi ogni martedì) per provare le capacità di diventare, per pochi minuti, l’ idolo pop dei Giardini Parker Lennon.

Tutto il programma su https:www.senzaspine.orgmercato

Pierfrancesco Pacoda