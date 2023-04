Risplende la Giuditta di Lavinia Fontana

di Claudio Cumani

Avanza verso lo spettatore mostrando orgogliosa la testa del tiranno, consapevole di aver salvato il proprio popolo con quel tragico gesto. Non è più l’eroina mistica che si affida a Dio dipinta anni prima ma la femme forte secondo l’immagine classica che sarà in auge nella letteratura femminista del Seicento europeo. Così la critica d’arte Vera Fortunati racconta l’opera di Lavinia Fontana Giuditta con la testa di Oloferne (1600), straordinaria testimonianza del lavoro di un’artista capace di raggiungere il successo professionale al di fuori di una corte o di un convento. Figura straordinaria quella di Lavinia, la prima donna capace di gestire una propria bottega, di realizzare pale d’altare nel tempo della Controriforma, di dipingere nudi femminili di forte sensualità. Giuditta con la testa di Oloferne sarà l’immagine-guida della grande mostra personale in programma dal 6 maggio al 27 agosto alla National Gallery of Ireland di Dublino con il titolo Lavinia Fontana: Trailblazer, Rule Breaker. E in vista di quell’evento la tela, normalmente appesa (molto in alto) nella quinta sala del museo d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini di Strada Maggiore, è stata sottoposta ad un restauro nel laboratorio Ottorino Nonfarmale sotto la guida del direttore tecnico Giovanni Giannelli. Un intervento mirabile che ha restituito all’opera la raffinatezza dei valori cromatici originali, grazie alla ripulitura della superficie dai tanti depositi: risaltano in questo modo la luminosità del viso, la fastosità dei gioielli e la consistenza dei broccati ma assumono importanza anche dettagli come il pendaglio con l’immagine del pavone e la cesta dal panno bianco rimboccato. Il quadro, in attesa di partire per Dublino, resterà esposto fino al 12 aprile nel museo bolognese.

Va detto che non sarà questa l’unica testimonianza di Lavinia Fontana a decollare dalla nostra città verso l’Irlanda. "Opere – svela il direttore dei musei civici di arte antica Massimo Medica- partiranno anche da Pinacoteca, Quadreria di Asp, Genus Bononiae e Archiginnasio". Eva Degl’Innocenti, direttrice dei musei civici, presentando il restauro, sottolinea giustamente la valenza di Bologna come città delle donne artiste. E la vicenda di Lavinia, nata qui nel 1552 e morta a Roma nel 1614, lo conferma appieno.

Lei, figlia del manierista Prospero Fontana e coetanea dei Carracci a cui sempre la si confronta, ha rivolto lo sguardo nei suoi ritratti allegorici alle donne aristocratiche della città: per la sua prima Oloferne (1592) Lavinia (sensibile alla pittura di Jacopo Bassano) si ispirò forse a Lucrezia Rossi Ratta, per il quadro ora restaurato a Costanza Bianchini, la vedova di Galeazzo Bargellini. Molte gentildonne bolognesi figurano però anche nella tela Visita della regina di Saba a Salomone (dipinta in città ma conservata nel museo di Dublino) per la quale ci si augura un prossimo prestito. Il felice restauro, precisa la professoressa Fortunati, rivela anche una assimilazione della pittura veneta e in particolare delle opere di Paolo Veronese e fa immaginare una permanenza di Lavinia a Venezia. E’ solo la luce ritrovata che può suggerire nuove intuizioni.