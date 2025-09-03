Rissa a Bologna . Nonna e nipotino travolti dai pusher

Ancora violenza in Bolognina. Ieri mattina è scoppiata una rissa tra spacciatori e clienti: degenerata in pochi minuti, ha coinvolto una 77enne e il suo nipotino di sei anni, che sono stati travolti e buttati a terra. E pensare che proprio ieri, il Comune di Bologna ha annunciato che sarà depositato un dossier in Procura che raccoglie le segnalazioni dei residenti. Tema: lo spaccio nel quartiere e il degrado e la violenza che porta con sé. Un tema caldo, che suscita reazioni da ogni parte. A partire dal sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni: "È inaccettabile – le sue parole – che i residenti debbano vivere nel terrore, ostaggi di bande criminali che si contendono le piazze di spaccio. Il centrosinistra, che governa Bologna da anni, continua a minimizzare: invece di azioni concrete, ci regala dossier". Nel quartiere che assicura ogni giorno un episodio di cronaca, la situazione si fa sempre più incandescente. E ieri mattina ci sono andate di mezzo una nonna e il nipotino.

"Ho prelevato dallo sportello bancomat lì vicino – racconta la 77enne – . Subito dopo, ho notato questo gruppo di giovani, stranieri, che stavano litigando. Si davano spintoni, sono partiti degli schiaffi, urlavano, erano pronti a picchiarsi. Io tenevo mio nipote per mano". Vista la situazione pericolosa, ha deciso di cambiare percorso e ha attraversato la strada: "Giusto il tempo, però, di fare due passi e ho capito che la lite era degenerata, con grida sempre più forti. E mi sono reso conto che erano dietro di noi. Nemmeno il tempo di realizzare e ci erano addosso. Stavano correndo e ci hanno travolto, buttandoci a terra. Siamo caduti tutti e due, io e mio nipote. In quei momenti concitati il mio unico pensiero era il bambino. Per fortuna in qualche modo le mie gambe hanno attutito la sua caduta". Soltanto poi ha realizzato che il nipote "era stato colpito da un ombrello, che teneva in mano uno degli inseguitori allo scopo di picchiare gli altri". La donna ha riportato lividi a braccia e gambe, oltre a una ferita al sopracciglio. "Mio nipote invece ha pianto cinque minuti, poi si è calmato. per fortuna sta bene".

La gente del quartiere non è rimasta indifferente: "Si è avvicinato a noi un operaio di colore che lavorava in un cantiere, gentilissimo, mi ha aiutato a rialzarmi da terra. Poi una ragazza che era in auto si è fermata e ha chiamato il numero d’emergenza. Poco dopo sono arrivati ambulanza e carabinieri, c’erano anche due dell’esercito. Sono stati tutti bravissimi, siamo stati aiutati e medicati". La donna ha deciso di denunciare: indagano i carabinieri, che procedono per rissa e lesioni. "Purtroppo in quella zona si vedono spesso spacciatori in strada, da un paio d’anni la situazione è questa".