Rissa a colpi di machete. Fermato l’aggressore

Armato di machete, martedì ha tranciato un dito a un ‘rivale’. Il diciannovenne, ritenuto responsabile della violentissima aggressione avvenuta pochi giorni fa in via Agucchi, è stato identificato e arrestato dalla Squadra mobile, al termine di un’indagine lampo. Martedì, i poliziotti arrivati sul posto avevano subito ascoltato la vittima, un ventiduenne poi trasportato in ospedale in codice di massima gravità, e i due amici che erano con lui. I ragazzi avevano spiegato di conoscere l’aggressore, con cui la vittima aveva avuto un screzio nei giorni precedenti. Da qui la decisione di vedersi per un ‘chiarimento’, poi degenerato nella sanguinosa rissa avvenuta nelle vicinanze del giardino Farpi Vignoli, un luogo finito nel mirino dei residenti che hanno più volte segnalato, in quella zona, problemi di sicurezza.

Sul posto, assieme al personale delle Squadra mobile e delle Volanti, martedì pomeriggio erano intervenuti anche gli agenti della Scientifica, che avevano repertato tracce di sangue, sequestrato il machete utilizzato dal diciannovenne e acquisito le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. In questo modo gli investigatori sono riusciti a ricostruire, nel dettaglio, ogni attimo della ‘resa dei conti’. E in poche ore i poliziotti della Squadra mobile sono arrivati anche a identificare il presunto autore delle coltellate. Che però, dopo la violenza, si era reso irreperibile, allontanandosi da casa sua per tentare di sfuggire all’arresto. Sono quindi partite le ricerche, concentrate in particolare tra le abitazioni di amici e famigliari del giovane: il sospettato si era nascosto proprio a casa di un conoscente, dove è stato rintracciato mercoledì. Il diciannovenne, nato e residente in città, già con precedenti di polizia, è stato dunque sottoposto a fermo e accompagnato alla Dozza. A seguito della convalida, nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Sono in corso adesso ulteriori indagini per chiarire le ragioni delll’aggressione, che al momento sembrano riconducibili a uno screzio tra la vittima e il diciannovenne, avvenuto pochi giorni prima.

La vicenda aveva riacceso le polemiche sulla sicurezza della zona di via Agucchi, non solo da parte dei residenti, ma anche del mondo politico, con la richiesta di maggiori controlli e interventi.

n. t.