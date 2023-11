Rissa al Cas di via Mattei. Accoltellato un migrante

Irritato per non essere riuscito a raggiungere il suo posto letto, ha sferrato una coltellata alla mano di un suo connazionale. È successo nel tardo pomeriggio di martedì scorso, intorno alle 20, quando i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti al centro d’accoglienza allertati dalla chiamata di un’operatrice che chiedeva aiuto per risolvere una discussione animata tra un gruppo di migranti, uno dei quali armato di coltello. Sul posto, i militari hanno placato gli animi e denunciato per lesione personale aggravata l’autore dell’aggressione, un cittadino bengalese di 25 anni. Oltre ai carabinieri, al Cas di via Mattei sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure al malcapitato, fortunatamente ferito in modo lieve. Si tratta di un trentottenne, anche lui bengalese, che dopo l’accaduto è stato trasportato al Pronto soccorso per essere medicato. L’arma utilizzata per l’aggressione è stata invece trovata nel bagno vicino al posto letto del venticinquenne e successivamente sequestrata dai carabinieri.

Chiara Caravelli