Rissa a bastonate in piazza Verdi a Bologna, due in manette

Bologna, 17 settembre 2023 – Erano almeno tre, armati di bastoni. E se le sono date di santa ragione, attirando con le loro grida l’attenzione di chi, venerdì a mezzogiorno, si trovava per qualche ragione in zona universitaria. Che si tratti di una resa dei conti tra spacciatori o di una rissa tra disperati dettata dai più disparati motivi lo stanno cercando adesso di appurare i poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco. Che sono intervenuti subito l’altra mattina in via De’ Bibiena a seguito della segnalazione da parte di alcuni testimoni della violenta bagarre in strada, riuscendo a individuare e fermare due dei protagonisti della rissa.

Si tratta di un algerino di 43 anni e di un marocchino di 39, entrambi con precedenti. Quando gli agenti sono arrivati nella stradina alle spalle di piazza Verdi, il terzo ‘facinoroso’ segnalato dai cittadini si stava già allontanando nel dedalo di viuzze che circonda la zona universitaria. Gli altri due, che pure avevano tentato di scappare, sono stati bloccati e accompagnati in questura, per essere identificati. Al termine degli accertamenti sono stati arrestati entrambi per rissa aggravata: il marocchino è stato accompagnato alla Dozza, in attesa di convalida; l’altro, a seguito dei traumi riportati, al Sant’Orsola, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, piantonato dai poliziotti.

Come detto, non sono ancora chiari i motivi che hanno portato i tre ad affrontarsi con tanta ferocia. Ma tutte le ipotesi finiscono per ricondurre a quel contesto di degrado e marginalità in cui si inquadra da anni la zona universitaria. Un contesto fatto di spaccio e disperazione, tanto radicato che neppure i quotidiani servizi di controllo delle forze dell’ordine riescono a scalfire. E ovviamente non si tratta di un caso isolato, anzi. Appena un paio di settimane fa un palermitano di 67 anni era stato arrestato nella stessa piazza Verdi dai carabinieri della stazione Bologna per aver accoltellato al collo un quarantaquattrenne. Entrambi clochard e habituè della zona universitaria, i due si erano affrontati per una questione di invasione di ‘spazi’: l’aggressore aveva infatti occupato il cantuccio, nell’angolo tra il portone del Teatro comunale e l’impalcatura del cantiere dove di solito stazionava l’altro. Una cosa all’apparenza futile, ma che in quel contesto di fragilità e disperazione, alimentata dall’alcol, aveva acceso talmente gli animi da sfociare in un’aggressione a coltellate, per fortuna senza gravi conseguenze per la vittima.