Rissa a bastonate in via Indipendenza poco dopo l’accoltellamento: gang scatenate a Bologna

Bologna, 28 novembre 2023 – La violenza tra giovanissimi sta dilagando in città. È di sabato sera la notizia del ragazzino di 17 anni accoltellato ancora non si sa da chi in piazza XX settembre, a due passi dalla stazione Centrale. Il giovane, marocchino e con precedenti, è stato trasportato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità, anche se per fortuna non in pericolo di vita. Una vicenda su cui sta indagando la polizia.

Polizia al lavoro dopo l’accoltellamento in piazza XX Settembre, sabato sera

Questo accadeva attorno alle 17.30. Ma poco dopo, qualche centinaia di metri più in là, in via Indipendenza oltre l’intersezione con via Milazzo, un altro episodio ha richiesto l’intervento degli agenti. Qui infatti alcuni ragazzini – descritti dai testimoni come molto giovani e all’apparenza nordafricani – si sono picchiati sotto al portico, prendendosi addirittura a bastonate. Al punto che il sangue è rimasto a terra, ben visibile, come a volere marchiare il punto della rissa.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato però soltanto tre ragazzi, tutti di origine marocchina, tra i 18 e i vent’anni. Due di loro erano feriti: sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale in ambulanza, benché non in condizioni gravi. Il terzo amico sarebbe stato testimone del parapiglia e potrebbe ora aiutare gli agenti a delineare i contorni dell’accaduto. Non è al momento chiaro, però, se questa rissa e il precedente accoltellamento siano collegati o meno. Vero è che i testimoni della sanguinosa aggressione avvenuta di fronte all’ingresso della Galleria 2 Agosto avevano rivelato ai poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile accorsi che gli autori dell’aggressione (almeno due, stando alle ricostruzioni) si erano dileguati verso via Indipendenza. Perciò non è impossibile che i due episodi siano collegati tra di loro.

Del resto, la zona della stazione non è nuova ad aggressioni sfociate nel sangue: a inizio ottobre ci fu un tentato omicidio in piazza dei Martiri, il cui movente si sarebbe celato dietro al furto di un monopattino e per cui finirono in carcere due marocchini (video). Né sono nuovi sotto le Torri gli exploit a n che violenti di adolescenti fuori controllo: la scorsa settimana un’altra rissa, quella volta a furia di sassate, e che vedeva coinvolti circa 25 minorenni, era stata interrotta dai carabinieri davanti al bar Picnic di via Codivilla, in zona Santo Stefano.