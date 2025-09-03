Rissa in Bolognina, feriti nonna e nipote di 6 anni. Il racconto della paura: “Buttati a terra: inaccettabile”

Bologna, 3 settembre 2025 – “Urlavano e si picchiavano, saranno stati almeno in sei. Tenevo il mio nipotino per mano, siamo scappati ma ci hanno buttati a terra. Il piccolo è stato colpito con un ombrello. E tutto questo alle 10 del mattino. Non è accettabile. Mi sono sentita indifesa. Ho denunciato tutto”. A raccontare quanto accaduto ieri, in via Zampieri, in Bolognina, quando è esplosa una rissa tra spacciatori e clienti, è una donna di 77 anni che era andata a prelevare al bancomat, con lei c’era il nipote di 6 anni.

Una piccola passeggiata nel quartiere che si è trasformata in un incubo. La donna era appena rientrata dalle vacanze e ieri mattina era andata a far visita a un familiare che vive in Bolognina: “Siamo usciti a piedi, io e il bimbo, in zona era tutto tranquillo. Ho prelevato dallo sportello bancomat lì vicino, non avevo nemmeno la borsa, proprio per essere prudente. Tenevo tutto in tasca. Subito dopo, tornando indietro, all’ultimo incrocio tra via Zampieri e via Nicolò Dall’Arca, ho notato questo gruppo di giovani, stranieri, che stavano litigando. Si davano spintoni, sono partiti degli schiaffi, urlavano, erano pronti a picchiarsi. Vista la situazione, ho detto al bimbo: ‘Vieni, dobbiamo attraversare la strada’ e così abbiamo fatto”. Giusto il tempo di fare due passi e arrivare dall’altro lato che “ho sentito che la lite era degenerata ulteriormente, con grida sempre più forti. E mi sono reso conto che erano dietro di noi”.

Nemmeno il tempo di realizzare “e ci erano addosso. Stavano correndo e ci hanno letteralmente travolti. Siamo caduti tutti e due, io e mio nipote. In quei momenti concitati il mio unico pensiero era il bambino, aveva paura che si facesse male o che cadendo potessi averlo schiacciato. Per fortuna in qualche modo le mie gambe hanno attutito la sua caduta”. Solo poi “ho realizzato che era stato colpito da un ombrello, tenuto in mano da uno degli inseguitori per picchiare gli altri”. La donna ha riportato lividi alle braccia e alle gambe, oltre a una ferita al sopracciglio. Il piccolo, invece, ha pianto per cinque minuti dallo spavento, ma per fortuna sta bene. Dopo, si è avvicinato a noi un operaio di colore che stava lavorando in un cantiere lì davanti, gentilissimo, mi ha aiutato a rialzarmi da terra. Poi una ragazza che era in auto si è fermata e ha chiamato il numero d’emergenza”.

Poco dopo sono arrivati ambulanza e carabinieri, “c’erano anche due dell’esercito. Sono stati tutti bravissimi, siamo stati aiutati e medicati”. La 77enne ha denunciato tutto. Si procede per rissa e lesioni. “Non mi aspetto chissà quali sanzioni, ma almeno, se magari ne accumulano una montagna, per queste persone ci saranno conseguenze. Sicuramente è stato un fatto molto spiacevole”.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Stazione Navile e il Nucleo Radiomobile di Bologna, che passeranno al setaccio le immagini delle telecamere della zona ed eventuali filmati dei telefonini. Intanto, resta il problema della sicurezza in quella parte di città finita più volte alla ribalta delle cronache per degrado e violenza, tra spaccio e criminalità in genere. “Purtroppo gli spacciatori in quella zona si vedono spesso – riferisce la 77enne –. Peraltro poi in serata è scoppiato un altro litigio sempre nella stessa zona”.