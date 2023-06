Rissa a bottigliate a Bologna: due feriti, uno è grave

Bologna, 15 giugno 2023 - Ennesima rissa nel centro di Bologna, e in pieno giorno. Teatro della violenza è stata la Galleria 2 agosto - di fronte alla stazione di Bologna - dove all'ora di pranzo si sono affrontati una decina di cittadini stranieri, armati appunto di bottiglie. Nella rissa sono rimaste ferite due persone: uno a quanto si apprende è stato trasportato all'ospedale Maggiore in codice 3 (massima gravità), ma non sarebbe in pericolo di vita. L’altro ferito, invece, è stato portato in caserma dai carabinieri, intervenuti dopo la rissa.