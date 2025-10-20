Violenta rissa al Cas di via Mattei: due accoltellati, uno ferito al fegato

Bologna, 20 ottobre 2025 – Violenta rissa al Cas di via Mattei, con due accoltellati e un arrestato. È accaduta ieri intorno alle 19,30, con la polizia intervenuta nella struttura per migranti assieme al personale sanitario del 118 a seguito di una segnalazione per un’aggressione.

Gli agenti delle volanti hanno individuato un ospite della struttura, soggetto maliano di 34 anni, senza precedenti, che aveva aggredito altri due ospiti, somali, di 20 e 23 anni, ferendoli con un coltello.

I due feriti, uno dei quali colpito da una coltellata al fianco che ha coinvolto il fegato, sono stati trasportati in ospedale per le cure, all’esito delle quali hanno riportato rispettivamente prognosi di 10 e 20 giorni. L’uomo, che nella colluttazione era rimasto ferito a sua volta al volto (con prognosi di 2 giorni), è stato invece tratto in arresto per lesioni personali aggravate e accompagnato alla Dozza in attesa di convalida.