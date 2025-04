Rissa con i tifosi del Lille al pub: ’liberi’ i rossoblù

Maxi rissa tra tifosi rossoblù e del Lille al pub di via Zamboni: sono stati ‘liberati’ gli ultras del Bologna per cui era stato disposto l’obbligo di firma. Questa settimana, al Riesame, sono state revocate le misure per i tre difesi dall’avvocato Simone Sabattini e per due degli assistiti dell’avvocato Gabriele Bordoni, mentre per un suo terzo assistito resta l’obbligo di dimora. Ci sono altri tifosi rossoblù indagati, per i quali al momento resta l’obbligo di firma (a breve il Riesame anche per loro, assistiti dall’avvocato Luca Portincasa). "Due i punti fondamentali, che erano emersi anche davanti al gip Domenico Truppa negli interrogatori preventivi – sottolinea Bordoni –, che il gip non aveva però ritenuto persuasivi. Questi elementi, condivisi al Riesame, sono stati invece ritenuti decisivi. Si tratta di due filmati: il primo riprende un colloquio che avvenne mezzora prima dei fatti tra alcuni bolognesi e alcuni francesi, nel pub Cluricaune, dal quale si evince che gli animi sono distesi: il colloquio è cordiale e non c’è nulla che lasci presagire uno scontro imminente".

Il secondo filmato è quello che riprende il corteo dei numerosi tifosi bolognesi che si dirigono più tardi verso il pub: "Da notare – commenta Bordoni – che sono tutti a volto scoperto, pur essendo evidente la presenza delle telecamere, e tutti con un comportamento che non lascia presagire a violenze, non minaccioso. Hanno dichiarato infatti che non erano andati lì per fare a botte. Detto ciò, la partecipazione alla rissa può avere molto forme, ma non ci sono elementi per ritenere che questi abbiano partecipato alla rissa, in quanto non ci sono prove che siano entrati in contatto fisico con i francesi. Non c’è stato un atteggiamento pericoloso e oggi (ieri, ndr) questo è stato riconosciuto". Cinque, dei 12 ultras indagati, sono quindi tornati liberi. "Auspico che il pm per loro voglia chiedere rapidamente l’archiviazione e che dalla Questura non attivino dei daspo che sarebbero privi di fondamento".

Chiara Gabrielli