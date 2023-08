Rissa in Corticella a Bologna, daspo a cinque persone

Bologna, 9 agosto 2023 – Lontani da quel bar diverse decine di metri, almeno per un po’. Arriva il daspo per i cinque cinesi identificati dalla polizia dopo la rissa avvenuta il 4 agosto in via di Corticella. Un maxi-tafferuglio – segnalato dai residenti –, a cui avrebbe partecipato una decina di persone. Metà si era data alla fuga, altri 5 litiganti, cittadini cinesi tra i 35 e i 47 anni erano stati identificati.

Dopo l’episodio, sono scattati gli accertamenti ad opera della Divisione Anticrimine della polizia. Sono quindi stati emessi cinque distinti provvedimenti a firma del Questore di Bologna, volti a garantire la sicurezza degli avventori e la pubblica incolumità. Per i soggetti coinvolti è scattato, quindi, il divieto per la durata di un anno di accedere al pubblico esercizio di via di Corticella e di stazionare nelle immediate vicinanze.

Daspo, cos’è e come funziona

In particolare la misura del D.A.C.U.R., conosciuto anche come “Daspo Urbano nei Pubblici Esercizi” o “Daspo Willy”, dispone il divieto di accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze, tra le altre, per le persone che sono state denunciate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini ivi avvenuti.

Il daspo consente di intervenire tempestivamente con un provvedimento “su misura”, assicurando una tutela specifica di quella comunità che ha visto messa in pericolo la propria sicurezza a causa dei disordini e degli episodi di violenza. L’eventuale violazione di tale divieto costituisce un reato punibile con la multa e la reclusione da sei mesi a due anni, mentre in caso di ripetuta violazione la norma ammette l’applicazione della più stringente misura della sorveglianza speciale.