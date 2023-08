Rissa in via di Corticella a Bologna, cinque denunciati

Bologna, 5 agosto 2023 – Notte di violenza ieri in Corticella. Maxi rissa fra una decina di persone, a pochi passi da un distributore di benzina.

A dare l’allarme, intorno alle 23, un barista della zona, che ha segnalato alla polizia un folto gruppo di persone mentre facevano volare calci e pugni.

All’arrivo degli agenti in via di Corticella però, almeno metà dei picchiatori si era già dileguata. Gli uomini delle volanti sono riusciti a bloccarne cinque – tutti cinesi fra i 36 e i quarant’anni – e a denunciarli per rissa aggravata. Da quanto si apprende, sarebbero stati ubriachi.

Uno di loro, un uomo di 39 anni, è stato anche portato al pronto soccorso per essere curato. Si attendono notizie sulle condizioni di salute.

Del caso si occupa quindi la polizia, che nella nottata di ieri ha anche recuperato un martello, trovato nei pressi del bar.