Rissa davanti al bar: "Lui aveva una mannaia. Noi ci siamo solo difesi"

"Non siamo dei violenti, ci siamo spaventati e abbiamo cercato solamente di difenderci dall’aggressività di quella persona". A parlare è uno dei quattro uomini che giovedì sono stati protagonisti di una rissa nei pressi di un bar di Osteria Nuova, frazione di Sala, che ha visto quattro avventori del locale venire alle mani: un uomo che aveva parcheggiato la sua moto e tre persone che avevano un furgone parcheggiato dietro la moto. Erano poi arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 per medicare il motociclista rimasto ferito. "Il motociclista – racconta l’uomo – ci aveva chiesto di spostare il furgone (non la macchina come era stato riportato, ndr), che impediva alla sua moto, di uscire dal parcheggio. E così abbiamo fatto. Poi però il motociclista è tornato, tra l’altro con una bambina al seguito che era andato a prendere da scuola, e aveva con sé una mannaia (nella foto). Allora ci siamo chiusi dentro al bar poi uno di noi ha preso coraggio, è uscito ed è riuscito a disarmare il motociclista. Non nascondo che qualche cazzotto è volato ma solo per legittima difesa. Ci spiace tanto per quanto accaduto, la stessa bambina si è scusata con noi per il comportamento violento del padre".