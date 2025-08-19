Rissa e aggressione ai carabinieri: due arresti

Ancora episodi di violenza a San Giovanni in Persiceto dopo l’accoltellamento tra magrebini dei giorni scorsi. Due giovani hanno scatenato una rissa e hanno preso a calci la gazzella dei carabinieri. Stiamo parlando di un 31enne ucraino e di un 27enne italiano che sono stati arrestati dai militari dell’Arma del radiomobile di Persiceto.

I due, noti alle forze dell’ordine, sono accusati di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. L’episodio che ha portato all’arresto, è avvenuto dopo una segnalazione da parte di un cittadino che aveva riferito di disordini in una via della cittadina tra giovani, nei pressi di un esercizio commerciale. Gli uomini della Benemerita si sono recati ben presto sul posto, e hanno constatato che in effetti c’era una rissa in atto. Alla vista dei carabinieri però, i due ragazzi hanno iniziato a inveire nei confronti dei carabinieri colpendo la gazzella con calci e pugni. Ma non solo, perché il 27enne impugnava un coltello a serramanico e lo mostrava ai militari dell’Arma in segno di minaccia. Successivamente, l’ucraino e l’italiano, sono riusciti a entrare all’interno dell’esercizio commerciale, mentre i carabinieri chiedevano rinforzi, ed hanno aggredito uno degli avventori del locale estraneo ai fatti.

Sono intervenute sul posto anche altre pattuglie e i due scalmanati, ritenuti responsabili di aver scatenato in precedenza la rissa, sono stati bloccati. Alla luce di quanto successo, il 31enne e il 27enne sono stati arrestati dai militari dell’Arma e, dopo il processo per rito direttissimo, che si è tenuto nel tribunale di Bologna, entrambi sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di firma.

p. l. t.