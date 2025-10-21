Rissa e sangue al Cas. Due migranti accoltellati. Arrestato un altro ospite

Una coltellata al fianco, che è arrivata al fegato. Per fortuna senza lederlo in maniera grave. La violenza si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica al Cas di via Mattei, dove un gruppo di migranti si sono affrontati a pugni, calci e fendenti. I motivi della violenta rissa, sfociata nel ferimento di tre ospiti - uno dei quali è stato poi arrestato - li sta cercando di ricostruire la polizia, ma paiono al momento legati a una convivenza difficile tra i protagonisti della rissa nel centro per migranti.

Erano circa le 19,30 di domenica quando sono iniziate ad arrivare le prime chiamate al centralino della polizia. E le Volanti, una volta sul posto, hanno fermato subito un trentaquattrenne del Mali che, armato di un coltello, aveva appena colpito altri due ospiti: un ventenne e un ventitreenne, entrambi somali. I due avevano riportato diverse ferite da arma da taglio: in particolare, il ventenne aveva uno squarcio al fianco. In via Mattei sono arrivati quindi anche i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza i due feriti più gravi all’ospedale Maggiore. Il ventenne è stato stabilizzato: per lui la prognosi è di 20 giorni; 10 giorni per l’amico ventitreenne, che è stato ‘ricucito’ dai medici. Anche l’aggressore è finito al pronto soccorso, colpito alla testa nel corso della rissa. Per lui una prognosi di due giorni. Questo, comunque, non gli ha evitato le manette: i poliziotti lo hanno infatti arrestato per lesioni personali aggravate.

Non è la prima volta che il centro di via Mattei finisce sulle cronache per fatti di violenza: due anni fa un bengalese di 25 anni era stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile per aver accoltellato un altro ospite. E ancora prima, quando il Cas era ancora un hub, un trentunenne pakistano era stato arrestato per il tentato omicidio di un connazionale, colpito al collo con un paio di forbici.