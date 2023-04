"Rissa e sangue in pieno centro a Firenze"

"Firenze mi ha dato il benvenuto con un fuggi-fuggi generale di persone tra via Cerretani e piazza San Giovanni: due stranieri, venditori di stampe, si erano appena picchiati a sangue". Alberto Lapo Ciarelli (nella foto), bolognese in trasferta a Firenze, per un attimo ieri mattina si è spaventato. "Sono periodi particolari e vedere una persona con il volto insanguinato in mezzo a una piazza con tutta la gente che, presa di sorpresa, inizia a scappare non è certo piacevole. – racconta a La Nazione Ciarelli che a Bologna è presidente del circolo FdI Porto-Saragozza – Non ho visto com’è iniziata la rissa ma a quanto ho capito si è trattato di una lite, poi degenerata, per gli spazi occupati sulla strada. Forze dell’ordine? Avevo visto due vigili passare poco prima ma sinceramente non ho notato nessuno subito dopo il fattaccio. Il ragazzo picchiato e con il volto ricoperto di sangue anzi è stato allontanato dagli stessi aggressori".

Questioni di veleni sulla spartizione delle aree per la vendita (abusiva) dunque, pratica che in tempi di città satolla di turisti è ancora in grado di fruttare qualche spicciolo. Non una novità da queste parti, semmai dispiace e non poco, aver offerto un simile biglietto da visita a chi arriva da fuori. La vendita delle stampe è un po’ un cavallo di ritorno nel grande circo del commercio abusivo fiorentino. Una vera e propria spina nel fianco per la polizia municipale fino all’inizio degli anni Duemila il fenomeno, nel tempo, si era decisamente allentato restando confinato a qualche marciapiede nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Ma a un occhio ’fiorentino’ il ritorno prepotente del gradimento per le stampe nella zona di San Lorenzo e piazza della Repubblica in particolare non è sfuggito. Un mercato che, a quanto pare, ha regole tutte sue e purtroppo in certi casi anche violente.

e. b.