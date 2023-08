Rissa per la fila in mensa: quattro nei guai al Cas di Bologna in via Mattei

Bologna, 11 agosto 2023 – Calci, pugni, mani al collo. Tutto per non aver rispetto la fila per la cena. Il Cas di via Mattei torna a far parlare di sé, dopo l’ennesimo episodio di violenza tra gli ospiti registrato tra le mura della struttura.

Quattro ventenni, due egiziani, un guineano e un ivoriano, si sono azzuffati, l’altra sera, in mensa. A chiamare i carabinieri sono stati gli operatori della struttura: all’arrivo dei militari dell’Arma la rissa era già stata sedata.

I quattro però avevano addosso i segni della violenta colluttazione: in via Mattei sono arrivate le ambulanze e uno degli egiziani è stato trasportato in ospedale per medicare le lievi ferite riportate.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri tutto sarebbe nato perché uno dei quattro contendenti aveva superato un altro mentre erano in fila in mensa. Al termine degli accertamenti i quattro verranno denunciati per rissa.